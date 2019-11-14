Тесть Насирова зніс пам’ятник архітектури в центрі Києва

Пам’ятка архітектури та містобудування місцевого значення

— садибу

незаконно знесли на вул. Лабораторної, 9б у центрі Києва. Про це повідомляє

прес-служба Київської міської державної адміністрації.

У КМДА нагадали, що в жовтні Верховний суд відкрив

касаційне провадження у справі про зняття статусу пам’ятки архітектури та

містобудування місцевого значення з садиби. Департамент охорони культурної

спадщини виступає третьою особою по справі на стороні відповідача — Мінкультури.

Засідання поки що не було призначено, але забудовник – компанія

SkyProjekt, незважаючи на це і на чинні приписи, зніс пам’ятник

архітектури. Більш того, пам’ятник досі перебуває в Державному

реєстр нерухомих пам’яток України.

У КМДА назвали інцидент «не просто зухвалим нехтуванням

законодавством, а злочином проти культурної спадщини, проти нашої

історії».

ТОВ «Скайпроджект» зверталася до Мінкульту з позовом про зняття

статусу пам’ятки з садиби через Окружний адмінсуд Києва і Шостий

апеляційний адміністративний суд Києва скасував наказ Мінкультури від

15.09.2010 706/16-10, яким будинок був занесений в Державний реєстр

нерухомих пам’яток України. Однак Мінкульт звернувся з касаційною скаргою

у Верховний суд. Зараз судовий процес триває.

У КМДА уточнили, що забудовник хотів знести пам’ятник для

забудови ділянки. Кінцевим бенефіціаром ТОВ «Скайпроджект» є Олександр

Глімбовський, тесть екс-голови Державної фіскальної служби Романа

Насирова.

Раніше SKELET-info повідомляв, що Департамент містобудування та архітектури КМДА видав дозвіл фірмі Глімбовського ТОВ «Стройресурс» містобудівні умови і обмеження на будівництво багатофункціонального комплексу в Голосіївському районі.