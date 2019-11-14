Тесть Насирова зніс пам’ятник архітектури в центрі Києва

Пам’ятка архітектури та містобудування місцевого значення
— садибу
незаконно знесли на вул. Лабораторної, 9б у центрі Києва. Про це повідомляє
прес-служба Київської міської державної адміністрації.
У КМДА нагадали, що в жовтні Верховний суд відкрив
касаційне провадження у справі про зняття статусу пам’ятки архітектури та
містобудування місцевого значення з садиби. Департамент охорони культурної
спадщини виступає третьою особою по справі на стороні відповідача — Мінкультури.
Засідання поки що не було призначено, але забудовник – компанія
SkyProjekt, незважаючи на це і на чинні приписи, зніс пам’ятник
архітектури. Більш того, пам’ятник досі перебуває в Державному
реєстр нерухомих пам’яток України.
У КМДА назвали інцидент «не просто зухвалим нехтуванням
законодавством, а злочином проти культурної спадщини, проти нашої
історії».
ТОВ «Скайпроджект» зверталася до Мінкульту з позовом про зняття
статусу пам’ятки з садиби через Окружний адмінсуд Києва і Шостий
апеляційний адміністративний суд Києва скасував наказ Мінкультури від
15.09.2010 706/16-10, яким будинок був занесений в Державний реєстр
нерухомих пам’яток України. Однак Мінкульт звернувся з касаційною скаргою
у Верховний суд. Зараз судовий процес триває.
У КМДА уточнили, що забудовник хотів знести пам’ятник для
забудови ділянки. Кінцевим бенефіціаром ТОВ «Скайпроджект» є Олександр
Глімбовський, тесть екс-голови Державної фіскальної служби Романа
Насирова.
Раніше SKELET-info повідомляв, що Департамент містобудування та архітектури КМДА видав дозвіл фірмі Глімбовського ТОВ «Стройресурс» містобудівні умови і обмеження на будівництво багатофункціонального комплексу в Голосіївському районі.