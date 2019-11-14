У Москві убитий триразовий чемпіон світу з тайського боксу

На південно-заході Москви застрелили триразовий чемпіон світу з тайського боксу Ашот Болян. Про це повідомляє ТАСС.

Тіло 40-річного спортсмена знайшли біля будинку на Нахімовському проспекті, поряд з його позашляховиком. Невідомий зробив кілька пострілів, в тому числі в голову Боляну, після чого втік. За даними телеграм-каналу Mash, злочинець був озброєний пістолетом з глушником.

В управлінні СК по Москві повідомили, що за фактом події порушено кримінальну справу за частиною 1 статті 105 КК РФ («Вбивство») і частини 1 статті 222 КК РФ («Незаконний обіг зброї»). Зараз ведеться розшук вбивці.

40-річний Ашот Болян — триразовий чемпіон світу з тайського боксу за версією Всесвітньої професійної асоціації кікбоксингу і 17-разовий чемпіон різних міжнародних турнірів. Очолював Всесвітню асоціацію вірменських спортивних федерацій.