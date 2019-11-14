Олена Рыковцева: Ось чому георгіївська стрічка стала символом победобесия в Росії

Відмінний рецепт від победобесия підгледіла в Канаді. Ось дивіться. 11 числа 11 місяця об 11 ранку країна завмре на дві хвилини. Це день пам’яті солдатів, загиблих у війнах, починаючи з Першої світової, і військових конфліктах.

За змістом не одне і те ж, що наше 9 травня, присвячене одній перемозі в одній війні.

Але є здавалося б щось схоже.

Атрибутика пам’яті.

У Росії георгіївська стрічка.

У Канаді червоний мак.

І ось тепер рецепт.

Чому стрічка стала символом не пам’яті ніякої, а символом «победобесия»?

Тому що кілометрами. Тоннами. Нав’язують. Зав’язують. Распихивают. На пластикових обгортках для салату — стрічка. На тортах прикрасою — стрічка. На касі в кожен пакет з жрачкой тобі сунуть стрічку. Ну і далі давай, в’яжи її хоч на свій рюкзак (в’яжуть), хоч у хвіст вплітай (вплітають), хоч у смітник кидай (кидають). Багато! Всім! Налетайте! Беріть!

У Канаді не так.

У Канаді вони теж готуються до свята заздалегідь.

Але!

Ніхто. Нікому. Ні в якому разі. Не нав’язує це червоний мак.

Ця квітка дістанеться вам тільки якщо ви зробите осмислене дію.

Яке йде від всієї вашої душі.

На будь-якій касі варто благодійне відерце.

У Калгарі бачила їх у супермаркетах, у «кото-кафе», куди дітей призводять спілкуватися відповідно з кішками, в дюьти-фрі аеропорту, вже коли відлітала.

Всюди! Відерце. Внеси свій внесок у фонд ветеранів армії. Будь-який! Хоч долар. І отримай квітка. І між іншим у мене не було в Канаді готівкових грошей, вони там в принципі не потрібні. І я просила: увімкніть мій внесок у вартість покупки. І мені сказала касир: так не можна. І я думала вона все одно дасть мені квітку, за проявлену ініціативу. Але ні! Вона не дала. Вони їх так просто не роздають, ці маки. В іншому місці я перед тим як придбати квітка спеціально розжилася місцевої грошиками. І тільки тоді отримала його.

І тепер, коли я бачила на вулиці міста людини з пришпиленою маком, я розуміла, що він за нього заплатив. Сам. Що йому його не нав’язали. Він сам пам’ятає, сам шанує, сам вирішує, підтримати йому своїх солдатів. Сам.

Особистий державне свято.

Я не знаю, скільки народу з георгіївськими стрічками залишиться на наших вулицях, якщо запропонувати за них платити. Внеском у фонд армії. Або її ветеранів. Я не знаю, чи вважатимуть ці люди необхідне підтримувати армію своєю кишенею, якщо держава і без того містить її з їхніх кишень, і не сильно звітує у змісті бюджетних статей витрат на цю армію. Не знаю. Просто не знаю.

Але це було б правильно. Як у Канаді. Щоб осмислено.

Але не вийде.

У них ніхто не знає, скільки грошей у відерці. Хоча кожне відерце пронумерована.

Але всі вірять, що його вміст дійде за адресою.

У нас нумеруй не нумеруй все одно отримаєш… У нас можуть просто не повірити, що все дійде за адресою. І ніхто цю стрічку ось так — не візьме.

Було б правильно, як у Канаді.

Але вона зникне, якщо буде так, як у Канаді.

Олена Рыковцева