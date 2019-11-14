У Харкові 24-річний хлопець зґвалтував 77-річну стареньку

У Харкові 24-річний хлопець, який раніше вже відбував покарання у в’язниці, зґвалтував 77-річну жінку.

Про це повідомляє прес-служба ГУ НП в Харківській області. «Співробітники поліції встановили, що 10 листопада 77-річна жінка вранці пішла з дому по особистих справах. Повернулася близько 14:00. Вхідні двері в будинку були пошкоджені. У приміщенні знаходився невідомий чоловік. Він штовхнув жінку і, погрожуючи розправою, накинувся на неї і зґвалтував. Після чого зник у невідомому напрямку», — йдеться в повідомленні.

Зловмисником виявився 24-річний, раніше судимий чоловік. Його затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Вирішується питання про обрання щодо нього запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 152 (зґвалтування) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі.