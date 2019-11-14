«Прокладка» в Офісі президента: новий поворот у скандалі з гучним затриманням

В Україні черговий гучний скандал з хабарами. На цей раз на гарячому взяли главу департаменту Офісу президента Світлану Кондзелю і колишнього заступника екс-міністра культури України – Вікторію Лісничу.

За даними силовиків, жінки перебували у злочинній групі, яка вимагала $300 тис. за теплу посаду в НАК «Нафтогазі України».

ЗМІ вивчали біографії фігуранток скандалу.

«Вирішувала» з ОП

Світлана Кондзеля працювала в різних відділах Адміністрації президента починаючи з 2005 року. На сьогоднішній день очолює департамент забезпечення доступу до публічної інформації Офісу президента Володимира Зеленського.

Світлана Кондзеля

Фото з особистої сторінки у Facebook

Судячи за даними декларації, сім’ю Світлани Кондзели «олігархічної» назвати складно. Чиновниця має квартиру в Крюковщине Київської області площею 86 кв. м і автомобіль Renault Latitude. Також має частку в квартирі площею 114 м кв. у Львові.

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РБК-Україна

На чоловіка Світлани Валентина Машукова зареєстрований будинок площею 47 м кв. і земля на 2200 «квадратів» в с. Іванівка в Кагарлицькому районі Київщини.

До серпня минулого року Валентин Машуков був власником ТОВ «Люче» (код – 40629340) з статутним капіталом $50 тис. яке займається оптовою торгівлею меблями, килимами й освітлювальними приладами. Сьогодні власником компанії є – Володимир Ярославович Кондзеля.

На своїй сторінці у Facebook Світлана Кондзеля практично нічого не пише про роботу. Зате регулярно публікує селфи з відпочинку і подорожей.

Світлана Кондзеля

Фото з особистої сторінки у Facebook

Світлана Кондзеля на відпочинку

Фото з особистої сторінки у Facebook

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Facebook Світлани Кондзели

Між тим люди, знайомі з роботою в правоохоронних органах, сумніваються, що Кондзеля мала серйозний вага у злочинному угрупованні. «Це «прокладка», яку використовували втемну, – вважає наш співрозмовник.

Борець з корупцією

Біографія другий підозрюваної у хабарі Вікторії Лісничої більш цікава. Ліснича в минулому – заступник екс-міністра культури України Михайла Кулиняка. Цю посаду вона обіймала з вересня 2010 по жовтень 2011 року. У січні 2012 року Кулиняк призначив гендиректором Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника.

Вікторія Ліснича

ТСН

У серпні 2012 року Ліснича стала фігуранткою одразу кількох скандалів. Її звинуватили в безпідставних масових звільненнях, одержання хабара, махінації з документами і підтримки «сірих» фінансових схем.

Зокрема, екс-модель Влада Литовченко-Прокаєва звинуватила Лісничу, що за посаду заступника гендиректора Києво-Печерського заповідника та вимагала від неї $50 тис. хабара. Ліснича всі звинувачення відкидала.

10 серпня Мінкульт звільнив Вікторію Лісничу з посади у зв’язку із грубими порушеннями трудового законодавства й умов контракту між нею та міністерством.

З 29 листопада 2012-го вона працювала на посаді заступника гендиректора заводу «Більшовик».

Вікторія Ліснича на зустрічі з екс-президентами України Леонідом Кравчуком і Віктором Ющенком

Фото: ГО «Міжнародний дипломатичний рада в Україні»

На сьогоднішній день Ліснича очолює громадську організацію «Міжнародний дипломатичний рада в Україні», є керівником і засновником іншої ОО «Святиня-Берегиня». Також вона керівник і засновник стоматологічної клініки «Стабилис» в Києві.

На завершення додамо, що в серпні 2012-го Ліснича була кандидатом в народні депутати по 223-му округу в Шевченківському районі. У своїй передвиборній програмі вона робила акцент на духовність та подолання хабарництва.