Туск: Росія для ЄС є не стратегічним партнером, але стратегічною проблемою

Боротьба України і ЄС з агресією Кремля – це «перший тест» на прояв Європейським союзом Європейського Союзу.

Відповідну точку зору озвучив голова Європейської Ради Дональд Туск в Європейському Коледжі бельгійського міста Брюгге..

За його словами, з самого першого дня на посаді він веде боротьбу за єдність Євросоюзу.

«Мова йшла про питання про агресивну політику Кремля. Я був і залишаюся переконаним, що ставка в цій грі – не тільки майбутнє незалежної України, але і безпеку Центральної Європи, включаючи і безпеку моєї країни. Але суверенітет Європи як політичної структури», – зазначив Туск.

Більш того, високопоставлений чиновник додав, що систематично і публічно нагадував, що «Російська Федерація не є нашим стратегічним партнером, але нашою стратегічною проблемою». За словами Туска, в кінці Європейському Союзу вдалося зберегти єдність, в тому числі – у вимірі санкцій.