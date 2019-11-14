У Москві застрелили відомого спортсмена: перші подробиці

У Москві застрелили відомого спортсмена, чемпіона світу з тайського боксу Ашота Боляна.

Вбивство трапилося ввечері, 13 листопада на південному заході російської столиці на Нахімовському проспекті, 59, передає “МК”.

Повідомляється, що загиблого знайшов місцевий житель, коли припарковував авто та в світлі фар побачив тіло.

Як зазначає Телеграм-канал Mash, нападники стріляли з пістолета з глушником, коли Болян підходив до свого авто марки “Ініфніті”. Від отриманих ран він помер на місці. Поліція поки не знайшла свідків злочину.

Агентство “ТАСС” пише, що нападник зробив кілька пострілів.

“Напередодні ввечері 40-річний спортсмен вирушив на зустріч з дому на Нахімовському проспекті до свого автомобіля, де невідомий зробив у нього кілька пострілів, зокрема в голову, і зник”, – йдеться в повідомленні.

Представник Головного слідчого управління СК РФ у Москві Юлія Іванова підтвердила вбивство Боляна.

“Слідчими органами ГСУ в Москві порушено кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 105 КК РФ (Вбивство) і ч. 1 ст. 222 КК РФ (Незаконний обіг зброї). За даними слідства, увечері 13 листопада біля житлового будинку, розташованого по Нахімовському проспекту, невідомий вчинив щонайменше один постріл у чоловіка 1979 року народження, від яких він помер на місці події”, – повідомили у Слідкомі

Наразі триває комплекс слідчих дій та оперативно-розшукових заходів, спрямованих на затримання особи, причетної до скоєння злочину.

40-річний Ашот Болян тричі вигравав чемпіонат світу з тайського боксу за версією WPKA, чемпіонат світу і Кубок світу з тайського боксу за версією IPMTF, Кубок Азії з кікбоксингу за версією WPKA. Також загиблий був 17-кратним чемпіоном в інших міжнародних турнірах.

Спортсмену належить унікальний рекорд зі швидкості нанесення ударів: за секунду він здійснив 11 ударів, з яких вісім – руками, а три – ногами.

У 2004 році Болян переїхав з Вірменії до Росії і завершив кар’єру. До останнього він був главою Департаменту спорту Всесвітнього вірменського конгресу, президентом Всесвітньої асоціації вірменських спортивних федерацій, а також очолював Департамент спорту Російської та Ново-Нахічеванської єпархії ВАЦ. Крім того, він був гендиректором зареєстрованої в Москві ТОВ “Карат”, пов’язаної зі сферою спорту.