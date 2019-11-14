Повінь – зміна системи

Menu
Close

В Италии нашли 2200-летний храм греческого бога

14.11.2019

Археологи Пол Шединг и Франческа Диосоно из Мюнхенского университета объявили, что они обнаружили следы строения на юго-западе Италии, которое, возможно, было первым эллинистическим храмом, построенным в регионе Лацио.

Об этом пишет Archeology News.

Датированный вторым веком до нашей эры, небольшой храм стоял на Монте-Сант-Анджело, в святилище с видом на Виа Аппиа, дорогу в Рим. По словам Шединга, в важные праздничные дни процессии шли вверх по склону от древнего города Таррачина до храма.

Дальнейшие раскопки могут обнаружить бога, которому был посвящен храм, и назначение нескольких цистерн, найденных на месте.

: golos.ua

Читайте також:   ЗМІ повідомили про сім загиблих при катастрофі літака в Непалі
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *