В Италии нашли 2200-летний храм греческого бога

Археологи Пол Шединг и Франческа Диосоно из Мюнхенского университета объявили, что они обнаружили следы строения на юго-западе Италии, которое, возможно, было первым эллинистическим храмом, построенным в регионе Лацио.

Об этом пишет Archeology News.

Датированный вторым веком до нашей эры, небольшой храм стоял на Монте-Сант-Анджело, в святилище с видом на Виа Аппиа, дорогу в Рим. По словам Шединга, в важные праздничные дни процессии шли вверх по склону от древнего города Таррачина до храма.

Дальнейшие раскопки могут обнаружить бога, которому был посвящен храм, и назначение нескольких цистерн, найденных на месте.

: golos.ua