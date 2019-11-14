Женщина родила самых маленьких в мире близнецов (фото)

Врачи выходили самых маленьких в мире новорожденных близнецов.

32-летняя Талия Китс из британского города Троубридж (графство Уилтшир), поделилась, что осложнения начались на 17-й недели беременности.

Нас отговаривали от родов. Когда у меня преждевременно отошли воды, меня предупредили, что дети могут умереть при рождении, – вспоминает Китс.

Однако женщина продолжила вынашивать близнецов вопреки неутешительным прогнозам. 16 апреля, на 23-й неделе беременности, Китс родила естественным путем Джо, весившего 429 граммов. Его брат 403-граммовый Эшли появился на свет посредством кесарева сечения.

Новорожденных поместили в отделение интенсивной терапии, где они находились несколько месяцев.

Близнецы пробыли там 129 дней, а когда они окрепли, их перевели в больницу поближе к дому, – рассказывает мать шестерых детей.

У меня диагностировали легочную гипертензию. Я не очень разбираюсь в этом, но оба близнеца родились с хронической болезнью легких. Все из-за того, что они недоношенные, – добавляет Китс.

У нас выдался непростой и крайне эмоциональный этап в жизни. Впереди еще долгий путь. Мы регулярно проходим обследования и продвигаемся вперед шаг за шагом. Мальчики только недавно начали улыбаться и смеяться, – говорит Китс.

В августе младенцев отправили домой. Сейчас Джо весит почти 5 килограммов, а его брат-близнец Эшли – 3,6 килограмма.

Пока они не могут обходиться без кислородных масок. Но с каждым новым днем жизнь налаживается. Они стоят всех испытаний, которые нам пришлось пережить. Я очень их люблю, – подчеркнула женщина.

: tavrijci.org