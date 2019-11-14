Масові підпали магазинів у Києві: в Петропавлівській Борщагівці згорів BoxPark

У ніч на четвер, 14 листопада, по Києву пройшла серія підпалів. Близько 3:00, з розривом у п’ять хвилин, невідомі підпалили три магазини мережі «Молоко від фермера». Один із них призвів до масштабних наслідків.

В Петропавлівській Борщагівці майже повністю вигорів BoxPark. Про це повідомляє Інформатор з місця події.

Перший підпал стався близько 02:50 у Дніпровському районі столиці на вулиці Амвросія Бучми. Там троє невідомих облили гасом і підпалили магазин мережі «Молоко від фермера». Але, як виявилося, це був тільки початок. Через кілька хвилин після цього спалахнула пожежа в молочному магазині на вулиці Олени Теліги. Там охорона компанії «Сіріус» встигла швидко припинити руйнівну силу вогню ще до приїзду пожежників. А ось третій підпал, в Петропавлівській Борщагівці, призвів до серйозних наслідків.

У BoxPark з магазину компанії «Молоко від фермера» полум’я швидко перекинулося на сусідні бокси. В результаті близько 10 торгових точок і все, що знаходилося всередині, згоріло. На щастя, в трьох пожежах обійшлося без постраждалих. Поліція розшукує паліїв у трьох районах Києва, на місце загорянь прибули слідчі.



