У США з неба нічного Сент-Луїса пронісся метеор (відео)

Вогненна куля пронісся по небу над містом Сент-Луїс (штат Міссурі, США) в одну з пікових ночей метеорного потоку Тауриди. 11 листопада, в понеділок, близько 9 вечора за місцевим часом жителі Сент-Луїса побачили в небі яскравий спалах світла і почули гучний вибух. Падіння метеора зафіксували кілька веб-камер і камери домашньої безпеки.

Meteor flying overhead from east to west in o’fallon, MO this evening just west of St. Louis. #stlwx #mowx pic.twitter.com/0IX2fppoEd

— Tom Stolze (@ofallonweather) 12 листопада 2019 р.

Експрес-інформація по країні

Сполучені Штати Америки (США) – держава в Північній Америці.

Прапор



Герб



Столиця – Вашингтон

Найбільші міста: Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Чикаго, Майамі, Х’юстон, Філадельфія, Бостон, Фінікс, Сан-Дієго, Даллас

Форма правління – Президентська республіка

Територія – 9 519 431 км2 (4-я в світі)

Населення – 321,26 млн чол. (3-я в світі)

Офіційний мову – американську англійську

Релігія – протестантизм, католицизм

ІЛР – 0,915 (8-я в світі)

ВВП – $17,419 трлн (1-я в світі)

Валюта – долар США

Межують з Канадою, Мексикою

Метеорний потік Тауриди виробляє відносно мало метеорів — близько п’яти у годину, тому шанси на те, що вони будуть видимі в області з сильним світловим забрудненням, невеликі. На щастя, у тих, хто знаходився в понеділок увечері в районі Сент-Луїса, були чудові умови для спостереження.

I was watching an @EarthCam camera from St. Louis, Missouri about 30 minutes ago and saw a #meteor! pic.twitter.com/PVAvIGlALF

— David Vergel (@DavidVergel97) 12 листопада 2019 р.

Метеори — це смуги світла, що ми бачимо, коли невеликі осколки астероїдів або комет потрапляють в атмосферу Землі і згорають на надзвичайно високих швидкостях. До того, як ці маленькі шматочки потрапляють в атмосферу, вони відомі як метеороіди.

Як повідомляв «Навколо світу Україна», надзвичайно яскравий метеор пронісся по небу над Канадою. За даними Sky&Telescope, його світло було приблизно в 400 000 разів слабше сонця і приблизно дорівнює яскравості повного місяця.

За матеріалами Newsweek

