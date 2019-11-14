Голова ДПС Сергій Верланов в частці? З мовчазної згоди головного податківця його одногрупник конвертатор Костюк освоює мільярди

Главу Державної податкової служби Сергія Верланова закликали розпочати активну боротьбу з конвертаційними центрами, які наносять мільярдних збитків бюджету України. Саме одногрупника Верланова Василя Костюка сьогодні називають одним з найбільших «конвертаторів» України.

З зверненням виступила народний депутат України від партії «Слуга народу» Дарина Володіна, написавши відповідний пост у Facebook після засідання комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики.

Під час засідання Верланову був переданий перелік найменувань компаній, які за повідомленнями громадян України, які здійснюють фіктивну діяльність.

«На жаль, голова ДПС України ніяк не прокоментував діяльність Костюка і чи можливо якось зупинити роботу афілійованих з Костюком компаній. Так само, як і діяльність Олександра Кондры, який також зі Львова, є радником міністра фінансів, але регулярно відвідує ДПС. Що він там робить – залишилося загадкою», – зазначила нардеп.

За її совами, про діяльність інспектора ГУ ДПС в Києві Юрія Крыгана Верланов також не надав жодного коментаря, зазначивши, що нічого про неї не знає. Це викликало подив у нардепів.

«ЗМІ називають саме цієї людини, у якого не так давно пройшли обшуки, радником голови ДПС», – підкреслила Володіна.

Саме ці люди координують діяльність усіх департаментів податкової, безпосередньо дають вказівки співробітникам центрального апарату податкової служби, впливають на кадрову політику і курирують всю тіньову діяльність конвертаційних центрів та спиртової галузі.

Тим часом, обсяги «роботи» «конвертаційних центрів» за останні кілька місяців сягнули понад 90 млрд грн. Кожен місяць збитки держави від такої діяльності перевищують 4 млрд грн. Обсяг фіктивного ПДВ в минулому місяці перевищив 5 млрд грн.

Важливо, що лідером щодо обсягу фіктивних операцій залишається батьківщина Верланова та Костюка – Львівська область – з більш ніж 1,6 млрд грн. У жовтні в бюджет за податковим напрямом недобрали майже 2,8 млрд грн.

Володіна повідомила, що депутатський корпус готовий надати Верланову всебічну допомогу.

«Якщо ж Сергію Верланову так і не вдасться дізнатися більше про діяльність свого колишнього одногрупника Василя Костюка, попросимо правоохоронні органи допомогти Сергію Олексійовичу», – підсумував нардеп.