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Яку вигоду Ахметов отримав у зв’язку з відкриттям ринку землі і скільки заробить на цьому

14.11.2019

Верховна Рада напередодні ухвалила законопроект про ринок землі, — він на руку олігарху Рінату Ахметову, який особисто підкупив частина депутатів.

Так пише канал «Темний лицар», який анонімно веде один з депутатів «Слуги народу».

Наголошується, що прийнятий законопроект дає Ахметову більш вигідні умови ренти на видобуток руди.

Для цього через соратника, бізнесмена Вадима Новинського і заступницю голови Офісу президента Юлію Ковалів було куплено чотири голоси нардепів.

Парламент хотів підняти ренту до 14%, але підняв лише на 12%.

У 2018 році 9% ренти принесло бюджету 3 млрд гривень, з чого можна зробити висновок, що 2% заощадять олігархам близько 660 мільйонів гривень.

«Ниху*ва ціна 4 голосів, погодьтеся. Мабуть, дуже хотілося продати землю», — йдеться в повідомленні.

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