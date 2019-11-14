Бабченко про звільнення Германа: Все посипалося. Тому я і з**бался

Виїхав з України журналіст Аркадій Бабченко відреагував на звільнення свого «вбивці» Бориса Германа, який в 2018 році був засуджений до 4,5 років позбавлення волі за співпрацю зі спецслужбами РФ.

«А чого ви мене питаєте? Я, чи що, фсбшных організаторів терактів звільняю. З судді питайте. При Порох такий ху**і не було. Тоді генерали АТО в тюрмах не сиділи, а люди, які за російські гроші організовують вбивства, на свободу не виходили. Тепер все навпаки», — пише Бабченко в Facebook.

За його словами, Герман подавав прохання про звільнення ще в травні цього року.

«Тоді, мабуть, було «не на часі». Тепер вирішили, що можна. Ну, а чого ж ні. Коли головний ляльковод заявляє в провідній газеті світу, що кров забудеться і треба дружити з Росією, вони нам сто ярдів дадуть. Можна організовувати політичні вбивства і вийти через півтора року. Тепер можна», — зазначив журналіст.

Він додав: «І ці люди ще дивуються, чому я с’е***са. Я відчуваю. Я завжди відчуваю. Тому і живий до цих пір».