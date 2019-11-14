На Вінниччині спалахнула пожежа на складі ЗСУ: збитки оцінили у мільйони

У місті Гайсин Вінницької області трапилася пожежа на складі зберігання речового майна військової частини.

Пожежа спалахнула приблизно о 17:00 в середу, 13 листопада. Внаслідок НП ніхто не постраждав, повідомили в пресслужбі 59 окремої мотопіхотної бригади.

“О 18:32 пожежу локалізовано силами працівників ДСНС України в Вінницькій області. Станом на 20:40 – ліквідовано”, – йдеться у зверненні.

“Збитки, завдані пожежею, на боєздатність військової частини не впливають. Причини інциденту встановлюються. За цим фактом призначено службове розслідування”, – заявили військові.

Пізніше на сайті Військової прокуратури центрального регіону, повідомили, що причиною загоряння могло стати коротке замикання. За фактом НП зареєстровано кримінальне провадження за частиною 3 статті 425 Кримінального кодексу України (недбале ставлення до військової служби).

“Вогнем знищено майно, яке зберігалося в металевому ангарі речового складу площею 200 кв. м: близько 1100 кевларових шоломів, 800 бронежилетів, 1500 спальних мішків, 100 польових наметів, більше 1000 одиниць польової форми, 1400 костюмів захисту від води та інше. Попередня сума збитку – 10,5 млн гривень. Даних про постраждалих або загиблих немає”, – йдеться у повідомленні.