Леся Нікітюк зламала мозок фанатам новим фото: “Права чи ліва”

Відома в Україні телеведуча і мандрівниця Леся Нікітюк, яка працює на Новому каналі і об’їздила не тільки Україну, але й весь світ, славиться своїм відмінним почуттям гумору і хмельницькою харизмою. Красуня часто радує публіку яскравими постами у своєму Instagram, і цей раз не став винятком – Леся показала забавні кадри, якими “зламала мозок” своїм фанатам.

Справа в тому, що телезірка позує в незвичайному вбранні цікавого забарвлення, яке спадає з плечей і практично закриває все тіло. При цьому кокетка Леся виставила на показ струнку ніжку, але зробила це так, що не зрозуміло, права це нога, або ліва. А у підписі до фото зірка запитує фоловерів, яку ногу видно на знімках. Шанувальники Нікітюк, звичайно, ж не залишили без уваги таку публікацію зірки і почали активно обговорювати її в коментарях.

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Допис, поширений Леся Никитюк (@lesia_nikituk) 13 Лис 2019 р. о 5:56 PST

: znaj.ua

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