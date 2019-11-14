У російському Благовєщенську студент розстріляв одногрупників в коледжі

У російському Благовєщенську сталася стрілянина в Амурському коледжі будівництва та житлово-комунального господарства.

Як повідомили в пресслужбі Слідчого комітету РФ, 19-річний студент розстріляв своїх одногрупників з мисливської зброї, яка була зареєстрована на нього.

Від вогнепальних поранень загинув 19-річний хлопець, ще троє були поранені і доставлені в лікарню.

Сам стрілок скоїв самогубство.

: nv.ua

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