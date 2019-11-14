Синди Кроуфорд показала необычный снимок в бассейне (фото)

На днях сногсшибательная модель Синди Кроуфорд приняла участие в новой съемке для CR Fashion Book. Для новых фоторабот 53-летняя красотка предстала в весьма необычных образах и судя по всему фотографировалась она в воде.

Так новый снимок Синди опубликовала на своей странице в Instagram. Однако, она отметила, что это только начало и в скором времени поклонников ждут настоящие фотошедевры.

Нежная и всегда улыбчивая Синди Кроуфорд позирует в коротком белом летнем платье с откровенным декольте, находясь в воде в большом аквариуме. Дополняет картину объемная укладка и неброский макияж. Синди выглядит невероятно молодой и соблазнительной.

Фанаты не остались в стороне и принялись бурно обсуждать, что Синди выглядит все так же прекрасно, как и в юности.

И это не удивительно: за своей фигурой и кожей знаменитая модель тщательно следит. Она старается соблюдать режим питания, которому следуют многие модели: 80% полезных блюд, а на 20% можно позволить себе немного расслабиться.

Синди регулярно посещает спортзал, любит пешие прогулки. Что касается кожи, она нашла своего идеального косметолога, а также пользуется проверенными средствами по уходу.

: hyser.com.ua