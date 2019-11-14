Гривня продовжила своє зростання: курс валют на 14 листопада

Українська гривня продовжує зміцнюватися. Про це свідчать дані Національного банку.

Офіційний курс і курс на міжбанку іноземних валют, який знижувався вже кілька днів поспіль, продовжив цю тенденцію.

Ціна долара за курсом НБУ опустилася на 13 копійок за один день. А вартість євро зменшилася на 15 копійок за добу.

Так, на четвер, 14 листопада, офіційний курс валют встановлений на таких позначках:

1 долар — 24,31 гривні;

1 євро — 26,76 гривні;

1 рубль — 0,38 гривні.

На міжбанку ситуація така: