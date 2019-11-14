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В Україні перерахували тарифи на газ: українців попередили про підвищення ціни

14.11.2019

Ціна на газ для населення в Україні може зрости ще на 20% вже взимку 2019/2020 років.

Такий прогноз OBOZREVATEL дав співголова Фонду енергетичних стратегій Дмитро Марунич зазначаючи, що зростання цін неминуче.

«За оцінками «Нафтогазу» ціна може піднятися ще приблизно на 15-20%», – заявив експерт.

Як пояснює президент Центру глобалістики «Стратегія ХХІ» Михайло Гончар, все буде залежати від коливання ціни на спотовому ринку газу в Європі.

 

«Так, вартість зросте, і вона повинна зрости. Нам треба розуміти, що сезонне коливання цін буде відбуватися у відповідності з тим, як воно йде на європейському ринку. Взимку газ дорожчий, а влітку дешевий. Але тут треба дивитися в залежності від коливання ціни на спотовому ринку в Європі», – сказав він у коментарі OBOZREVATEL.

 

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