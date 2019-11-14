У Бердянську прокурор попався на хабарі в 10 тисяч доларів

У Запорізькій області прокурор з Бердянська попався на хабарі в розмірі 10 тисяч доларів. Ці гроші він вимагав, обіцяючи не притягувати людину до кримінальної відповідальності.

Як повідомили в прес-службі Генеральної прокуратури, гроші прокурор отримав через посередника.

“Під процесуальним керівництвом Генеральної інспекції Генеральної прокуратури України слідчі Державного бюро розслідувань під оперативним супроводом Служби безпеки України припинили протиправну діяльність прокурора Бердянської місцевої прокуратури, який вимагав та отримав через посередника хабар у розмірі 10 тисяч доларів США за непритягнення людини до кримінальної відповідальності та припинення тиску на господарську діяльність останнього” , – йдеться в повідомленні.

Було відкрито кримінальне провадження за статтею “Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою”.