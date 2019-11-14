Найбільша катастрофа за останні півстоліття: Венеція іде під воду (відео)

Затопило понад 80% острівної частини міста.

Венеція потерпає внаслідок найвищого припливу за понад 50 років. Рівень води досягав 1,87 метра, коли в місті пролунала сигналізація про повінь, – повідомляє The Guardian.

“Зараз ми стикаємося з надзвичайно високим припливом. Всі мобілізовані, щоб впоратися з надзвичайними ситуаціями”, – заявив у Twitter мер Венеції Луїджі Брюгнаро.

Лише один раз, відколи почалися записи 1923 року, вода піднімалася вище, досягнувши 1,94 метра 1966 року.

Висока вода особливо впливає на площу Святого Марка, оскільки вона розташована в одній з найнижчих частин міста.

Берегова охорона застосувала додаткові човни для використання у швидкій допомозі. Деякі туристи падали у воду зі спеціальних дерев’яних платформ, встановлених для пересування.

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: pershij.com.ua

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