Кличко показав Київ лідеру Scorpions

Віталій Кличко провів екскурсію по Києву для вокаліста групи Scorpions Клауса Майне. Про це столичний голова розповів на своїй сторінці в Facebook.

Мер Києва і знаменитий музикант прогулялися по Михайлівській площі та парку «Володимирська гірка». За словами Кличка, лідера Scorpions дуже сподобався туристичний міст між Аркою дружби народів та Володимирською гіркою.

«Дуже сподобався Клаусу наш пішохідного-велосипедний міст. На вулицях Києва він зустрів чимало своїх шанувальників. І навіть заспівав. Клаус сказав, що вже багато років приїжджає з концертами в Україну, був у багатьох містах. Йому подобається атмосфера, подобається, як сприймають музику Scorpions українські фани. Клаус Майне пообіцяв повернутися», — написав Кличко.