У Смолія при власному штаті юристів заплатили «приватникам» 250 мільйонів

Рахункова палата провела перевірку виконання кошторису адміністративних витрат і зобов’язань Національного банку під керівництвом Якова Смолія по перерахуванню коштів до бюджету за 2018 рік. Про це йдеться в звіті Рахункової палати, повідомляє видання 368.media.
«Аудитори виявили низку порушень, найбільш «гучні» з яких
сьогодні, глава НБУ Смолій та його заступник Катерина
Рожкова, намагаються приховати і «зам’яти», – йдеться у публікації.
Так, при наявності власного юридичного департаментам
чисельністю 80 осіб, Нацбанк витратив більше 250 млн гривень на юридичні
та консультаційні послуги юридичними компаніями, згідно з укладеними
договорами.
Послуги надавалися компаніями AlixPartners Services UK
LLP і «Астерс Консалт» на підставі договорів, укладених з НБУ для реалізації
юридичної стратегії захисту інтересів держави та «державних рішень
органів у зв’язку з виведенням «Приватбанку» з ринку за участю держави. У
час перевірки встановили, що компанія «Астерс Консалт» протягом 2016 – 2018
років залучали як посередника за договором з Alixpartners Services UK
LLP.
Однак НБУ вирішив провести тендер на закупівлю консультаційних
послуг. Департамент безпеки НБУ розглянув пропозиції шести компаній і виявив
зв’язок між «Бейкер Макензі» та «Астерс Консалт». Незважаючи на це, робоча
група визначила комерційна пропозиція «Астерс Консалт» як найкращу. В
надалі, у жовтні 2018 року, в. о. голови НБУ Катерина Рожкова
підписала з представниками компанії договір про надання юридичних
послуг.
Тендерний комітет НБУ вирішив визначити компанію-переможця
новим координуючим радником замість Alixpartners Services Alixpartners
Services UK LLP. Сума договору за весь строк його дії, а саме до 31
грудня 2019 року, не може перевищувати 312,4 млн. гривень.
Також Рахункова палата виявила систематичні порушення з
сторони тендерного комітету НБУ під час проведення процедур закупівель. Так, НБУ
проводив тендер на створення корпоративного сайту національної платіжної системи
«Український платіжний простір». Для участі в торгах надійшли пропозиції
від двох компаній: «Айті Крон» з первинним ціновою пропозицією 700 тис. гривень
і «Український Дата-Центр» – 744 тис. гривень. За результатами аукціону остаточне
цінова пропозиція «Айті Крон» в розмірі 620 тис. гривень визнали найбільш
економічно вигідним і цього учасника оголосили переможцем торгів.
Але компанія-переможець надала у складі тендерного
пропозиції довідку про виконання аналогічних договорів без інформації про періоді
надання послуг. Однак тендерний комітет НБУ не відхилив тендерну
пропозиція «Айті Крон».
«Також, згідно з угодою, термін завершення роботи по сайту
повинні були закінчити до кінця грудня 2018 року. Компанія не виконала своїх
зобов’язань за договором, внаслідок чого проект не реалізували», – відзначають
журналісти.
Раніше SKELET-info повідомляв, що Національне антикорупційне бюро відкрило три провадження за фактом неправдивого декларування Смолієм. Так, Смолій приховав майно на 18 мільйонів гривень. Також повідомлялося, що Смолій заробляє на здачі в оренду власного нерухомого майна.
Нагадаємо, також, що справу
щодо Рожкової перенесли в Київський апеляційний суд.