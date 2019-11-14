У Смолія при власному штаті юристів заплатили «приватникам» 250 мільйонів

Рахункова палата провела перевірку виконання кошторису адміністративних витрат і зобов’язань Національного банку під керівництвом Якова Смолія по перерахуванню коштів до бюджету за 2018 рік. Про це йдеться в звіті Рахункової палати, повідомляє видання 368.media.

«Аудитори виявили низку порушень, найбільш «гучні» з яких

сьогодні, глава НБУ Смолій та його заступник Катерина

Рожкова, намагаються приховати і «зам’яти», – йдеться у публікації.

Так, при наявності власного юридичного департаментам

чисельністю 80 осіб, Нацбанк витратив більше 250 млн гривень на юридичні

та консультаційні послуги юридичними компаніями, згідно з укладеними

договорами.

Послуги надавалися компаніями AlixPartners Services UK

LLP і «Астерс Консалт» на підставі договорів, укладених з НБУ для реалізації

юридичної стратегії захисту інтересів держави та «державних рішень

органів у зв’язку з виведенням «Приватбанку» з ринку за участю держави. У

час перевірки встановили, що компанія «Астерс Консалт» протягом 2016 – 2018

років залучали як посередника за договором з Alixpartners Services UK

LLP.

Однак НБУ вирішив провести тендер на закупівлю консультаційних

послуг. Департамент безпеки НБУ розглянув пропозиції шести компаній і виявив

зв’язок між «Бейкер Макензі» та «Астерс Консалт». Незважаючи на це, робоча

група визначила комерційна пропозиція «Астерс Консалт» як найкращу. В

надалі, у жовтні 2018 року, в. о. голови НБУ Катерина Рожкова

підписала з представниками компанії договір про надання юридичних

послуг.

Тендерний комітет НБУ вирішив визначити компанію-переможця

новим координуючим радником замість Alixpartners Services Alixpartners

Services UK LLP. Сума договору за весь строк його дії, а саме до 31

грудня 2019 року, не може перевищувати 312,4 млн. гривень.

Також Рахункова палата виявила систематичні порушення з

сторони тендерного комітету НБУ під час проведення процедур закупівель. Так, НБУ

проводив тендер на створення корпоративного сайту національної платіжної системи

«Український платіжний простір». Для участі в торгах надійшли пропозиції

від двох компаній: «Айті Крон» з первинним ціновою пропозицією 700 тис. гривень

і «Український Дата-Центр» – 744 тис. гривень. За результатами аукціону остаточне

цінова пропозиція «Айті Крон» в розмірі 620 тис. гривень визнали найбільш

економічно вигідним і цього учасника оголосили переможцем торгів.

Але компанія-переможець надала у складі тендерного

пропозиції довідку про виконання аналогічних договорів без інформації про періоді

надання послуг. Однак тендерний комітет НБУ не відхилив тендерну

пропозиція «Айті Крон».

«Також, згідно з угодою, термін завершення роботи по сайту

повинні були закінчити до кінця грудня 2018 року. Компанія не виконала своїх

зобов’язань за договором, внаслідок чого проект не реалізували», – відзначають

журналісти.

Раніше SKELET-info повідомляв, що Національне антикорупційне бюро відкрило три провадження за фактом неправдивого декларування Смолієм. Так, Смолій приховав майно на 18 мільйонів гривень. Також повідомлялося, що Смолій заробляє на здачі в оренду власного нерухомого майна.

Нагадаємо, також, що справу

щодо Рожкової перенесли в Київський апеляційний суд.