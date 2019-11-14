Арахамія: Скороход виключать з фракції, а її «стремним» чоловіком займуться органи

Лідер фракції «Слуга народу» Давид Арахамии заявив, що Ганну Скороход виключать з фракції, а її чоловіком Олексієм Алякиным займуться правоохоронні органи за погрози депутатам профільного комітету з енергетики.

Про це він сказав журналістам у кулуарах парламенту.

«Я знав, що є такий стрьомно виглядає людина у розшуку. За правоохоронних органів ми не маємо права втручатися, нехай вони працюють. Що стосується самої пані Скороход, я буду виносити рішення про виключення її з фракції, тому що немає ніякого сенсу перебувати у фракції і не підтримувати жодного рішення. Навіщо вона нам у фракції?» — сказав депутат, назвавши Скороход також «пані окрему думку», — сказав він.

Арахамія упевнений, що необхідно провести засідання фракції як можна швидше.

«По-хорошому, сьогодні потрібно зібрати фракцію і прийняти рішення. Але невідомо, коли ми сьогодні закінчимо [розгляд бюджету]», — сказав Арахамія.