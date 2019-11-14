Боротьба з корупцією породжує ще більшу корупцію – Укрзалізниця

У тієї годину, коли викорінення корупції з «Укрзалізниці» отримало найбільше розголосу і лунають гучні заяви, що головні винуватці нейтралізовані, перевитрати на закупівлях все зростають і почали сягати захмарних масштабів.

Нещодавно АТ «Укрзалізниця» (очищена від головних корупціонерів – за переконанням Є. Кравцова) оголошує черговий тендер на закупівлю комплектів рейкового скріплення за ціною вдвічі вищою, ніж раніше закуповувала в одного з українських виробників. І це не жарт, і не фейк, а звичні реалії. Щоб не бути голослівним, всі цифри, які будемо наводити, підкріплюємо конкретними скріншотами та посиланнями на тендери.

Очікувана вартість закупівлі 13 481 комплектів скріплення 14 568 053,92 грн з ПДВ, тобто один комплект скріплення буде вартувати для залізниці 14 568 053,92/13481=1080,64 грн.

Проаналізувавши закупівлі АТ «Укрзалізниця», ми знайшли тендер на закупівлю аналогічного рейкового скріплення пружного для кривих ділянок колії, який відбувся кілька місяців тому.

Тут очікувана вартість 62 158 комплектів скріплення становить 21 616 066,08 грн з ПДВ, тобто комплект скріплення коштував залізниці 21 616 066,08/62158=347,76 грн. Для справедливого і неупередженого порівняння до цієї ціни необхідно додати вартість двох анкерів АЗ-2.До (анкер є елементом скріплення, який попередньо замонолічується у шпалу).

Очікувана вартість 48 000 штук анкерів 5 264 640,00 грн, тобто 1 анкер коштує 5 264 640,00/48000 = 109,68 грн.

Загалом комплект скріплення разом із 2-ма анкерами буде становити: 347,76+2х109,68=567,12 грн.

Отже, різниця в ціні роздільного скріплення, тендер на закупівлю якого Укрзалізниця оголосила, відбувається за завищеними цінами як мінімум вдвічі.

Тож поки триває показова «боротьба з корупцією», головні її організатори продовжують відверто втілювати схеми перевитрат коштів?

Тепер детальніше про сам предмет закупівлі. Аби не виникало сумнівів, що ціна відрізняється, бо йдеться про дещо різні скріплення, в табличці зазначено елементи скріплення типу КБ-65 та елементи роздільного скріплення для кривих ділянок колії.

Різниця між роздільним скріпленням з можливістю регулювати ширину колії та між звичайним роздільним скріпленням полягає у 3-х упорних пластинах. Тобто, 3 пластини – вартують 567,38 грн, практично як цілий комплект роздільного скріплення?! На ринку таких деталей це нереальна ціна.

Це було фінансове питання, а тепер щодо технічного.

Скріплення – це елемент верхньої будови колії, за допомогою якого прикріплюють рейку до шпали. Тому до скріплення встановлюють ряд вимог, однією з яких є ресурс його надійності. Можливо, купуючи в два рази дорожче скріплення АТ «Укрзалізниця» ставити вдвічі жорсткіші вимоги до ресурсу надійності? Навпаки. До скріплень, які закуповувалась кілька місяців тому, технічні вимоги щодо надійності були суттєво вищі. Це чітко прослідковується в умовах тендерів.

Отож, провівши оголошений тендер на закупівлю елементів верхньої будови колії, а саме роздільного скріплення для кривих ділянок колії типу КБ-65, «Укрзалізниця» переплатити близько 7,5 млн грн. І це ми проаналізували лише одну окрему закупівлю.

Маючи на 90% технічно застарілий рухомий склад, постійні аварії на коліях та проблеми з перевезеннями, топ менеджери «Укрзалізниці» скаржаться на збитковість та недостатність коштів… А за цією ширмою «на широку ногу» проводити закупівлі. Де конкретно осідає різниця між реальною вартістю і витраченими коштами, поки невідомо, але навряд чи цим можуть керувати менеджери середнього рангу. Як відомо, «риба гниє з голови».

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