Названо країни, в яких українці найчастіше потрапляють у рабство

У Генеральній прокуратурі України назвали вісім країн світу, які лідирують за кількістю постраждалих від торгівлі людьми громадян України. Про це повідомили у ГПУ.

“Переважно до країн призначення потерпілих громадян України від торгівлі людьми належать Російська Федерація, Турецька Республіка, Республіка Польща, Грецька Республіка, Італійська Республіка, Республіка Болгарія, Португальська Республіка, Об’єднані Арабські Емірати”, — сказано у відповіді на запит.

У Генеральній прокуратурі України зазначили, що останнім часом набирають поширення такі види експлуатації, як втягнення у злочинну діяльність та примусова праця. Також мають місце і випадки сексуальної експлуатації потерпілих від торгівлі людьми.

Зазначається, що Генеральна прокуратура України під час здійснення міжнародного співробітництва у кримінальних провадженнях, пов’язаних із торгівлею людьми, співпрацює з усіма країнами — підписантами конвенцій Ради Європи та конвенцій ООН, тобто з переважною частиною країн світу.

Так, у сфері боротьби та запобігання торгівлі людьми ГПУ співпрацює, зокрема, з такими міжнародними організаціями:

Міжнародною організацією з міграції в Україні;

Міжнародним Комітетом Червоного Хреста;

Бюро з питань правосуддя та протидії торгівлі людьми Державного департаменту США;

Amnesty International;

Організацією з безпеки і співробітництва в Європі;

Міжнародною організацією кримінальної поліції (Інтерпол).