Тимчасовий президент Болівії призначила 11 з 20 міністрів

Сенатор Жанін Аньєс, яка стала тимчасовим президентом Болівії після відставки Ево Моралеса, приступила до формування нового уряду, повідомляє Los Tiempos.

Видання зазначає, що до нового кабміну увійшли три жінки.

Міністром закордонних справ вона призначила колишнього дипломата Карен Лонгарік, оборони – Фернандо Лопес Хуліо, економіки – Хосе Луїс Параду, внутрішніх справ – Артуро Мурільо.

Замість головкому ЗС Вільмса Калімана, який зажадав від Моралеса покинути пост глави держави, призначений Карлос Орельяне Сентельясу.

В уряді Болівії 20 міністерських постів, наразі призначені 11 міністрів.

Аньєс повідомила, що новий склад уряду має перехідний характер.

Президент Болівії Моралес, а потім і все вище керівництво країни оголосили про відставки в неділю, через 19 днів протестів і політичної кризи, що почалися в країні після президентських виборів, які пройшли 20 жовтня і на яких були зафіксовані і підтверджені факти шахрайства.

: ua.interfax.com.ua

Підпишіться на групу «СВІДОК» у Facebook

Більше актуальних новин дивіться в програмі “Свідок” на телеканалі НТН по буднях – 8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 23.15, і щосуботи о 19.00.