Плач почули сусіди: у Кривому Розі горе-мати залишила трьох дітей в квартирі

У Кривому Розі Дніпропетровської області 12 листопада жінка зачинила у квартирі трьох маленьких дітей, а сама зникла в невідомому напрямку.

Почувши дикий плач малюків, їм на допомогу кинулися сусіди. Про це повідомляє «Перший міський» з посиланням на службу у справах дітей виконкому Криворізької міськради.

Інцидент стався у Довгинцівському районі міста. Стурбовані дитячим плачем, який не припинявся протягом тривалого часу, сусіди звернулися в поліцію. По приїзді правоохоронці встановили, що залишилися без нагляду діти віком трьох, двох і одного року. З тих пір їх мати на зв’язок не виходила.

Двох старших дітей тимчасово відправили в центр соціально-психологічної реабілітації. Однорічну дитину госпіталізували у лікарню. Після встановлення місця перебування матері буде вирішуватися питання про подальшу долю дітей.