Українські трудові мігранти — шанс для економіки ФРН. І проблема для України

Для збереження своєї конкурентоспроможності Німеччині слід продовжувати приймати мігрантів — у першу чергу, з України, вважає німецький експерт. Але чим це обернеться для Києва?

Через 20 років кожен третій житель Німеччини буде мати міграційні коріння, а в мегаполісах частка мігрантів та їх нащадків досягне 70 відсотків. Такий прогноз озвучив експерт з проблеми міграції, співробітник нюрнберзького Інституту дослідження ринку праці Херберт Брюккер (Herbert Brücker). В інтерв’ю DW він поділився своїми роздумами на цю тему.

DW: За вашими оцінками, для збереження конкурентоспроможності своєї економіки Німеччина щорічно потребує 400 тисяч нових мігрантів. Що призвело до виникнення такої ситуації?

Херберт Брюккер: Справа в тому, що ще з 1970-х років у Німеччині почали знижуватися показники народжуваності. У той же час зростала тривалість життя громадян. У випадку нульової імміграції до 2060-му році число працездатних жителів країни скоротилася на 40 відсотків. Якщо ж приплив мігрантів складе близько 400 тисяч осіб на рік (а це приблизно вдвічі більше, ніж нинішній середньорічний показник у ФРН), то нам вдалося б зберегти наш трудовий потенціал на відносно стабільному рівні. Варто відзначити, що при цьому число літніх людей все одно продовжить рости. Це означає, що кількість пенсіонерів буде перевищувати кількість громадян працездатного віку, які повинні будуть їх забезпечувати.

— Ви вважаєте, що через 20 років міграційні коріння буде мати кожен третій житель Німеччини. На чому ґрунтується ваш прогноз?

Херберт Брюккер

— Вже сьогодні міграційне коріння має близько чверті населення країни. Ця цифра включає в себе людей, які приїхали сюди з іншої країни, а також їхніх дітей і онуків. Якщо в Німеччину в середньому будуть прибувати від 200 до 400 тисяч осіб на рік, то до 2030 року цей показник досягне 35 відсотків.

— Якщо говорити про країни походження мігрантів, то найбільш високий міграційний потенціал, на ваш погляд, мають Україна і західнобалканські країни. У свою чергу, приміром, у Румунії він значно нижче. Чому?

— Необхідно розрізняти країни першої та другої хвилі розширення ЄС. У таких країнах, як Польща, міграційний потенціал вже практично вичерпано, а в країнах другої хвилі — Болгарії, Румунії і Хорватії — він ще є, хоча і знижується. Це відбувається, в тому числі й тому, що доходи на душу населення повільно наближаються (до середньоєвропейського рівня. — Ред.). З іншого боку, значна частина молодих людей, готових емігрувати, вже виїхала з цих країн.

Між тим у державах, розташованих на зовнішніх кордонах Євросоюзу — приміром, Україні і західнобалканських країнах — можливості емігрувати в ЄС були досить обмеженими. Проте серед їх жителів зберігається досить висока готовність до еміграції, а їх рівень доходів сильно відстає від європейських показників. І якщо громадянам цих країн у тій або іншій формі спростити умови в’їзду в ЄС, то їх міграційний потенціал буде високим.

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— Кожна країна в першу чергу прагне залучити кращі кадри. Але яке значення масова еміграція буде мати для самої України, її економіки, індексу людського розвитку та кадрового потенціалу? Тим більше, що вже три десятиліття триває «витік мізків» з країни…

— Так, але тут складається неоднозначна картина. Якщо б громадянам України теоретично була б надана можливість вільно емігрувати в ЄС, то нею б скористалися не тільки висококваліфіковані кадри, але і фахівці середньої ланки, а також, ймовірно, люди з низькою кваліфікацією.

З іншого боку, результати досліджень говорять про те, що можливість емігрувати з країни може сприяти зростанню інвестицій в людський капітал (у країнах походження мігрантів. — Ред.). Приміром, у країнах Східної Європи все більше людей прагнуть здобути освіту або професійну кваліфікацію. Це означає, що не всі країни потерпають від «втечі мізків»: у багатьох з них інвестують в освіту, а деякі повертаються працівники. Втім, є й винятки — наприклад, у медичній галузі. Деякі держави відчувають нестачу медпрацівників, які виїхали в більш благополучні країни.

— А як масова міграція до Німеччини може вплинути на суспільні настрої в країні? Чи може це сприяти виникненню конфліктів на національному ґрунті, адже вже сьогодні німці сприймають міграційні процеси неоднозначно — насамперед, на сході ФРН?

— В цілому Німеччина буде ставати все більш різноманітною. Сьогодні мігранти прибувають сюди з самих різних країн. Приміром, серед іноземних студентів у ФРН найчисленніша група — це китайці. Зараз скорочуються відстані, витрати на транспорт та комунікаційні послуги знижуються. Ми повинні розпрощатися з думкою про те, що населення великих міст буде етнічно однорідним. Крім того, там не буде ні однієї домінуючої групи мігрантів, як це раніше бувало з вихідцями з Туреччини, Югославії чи Італії. Але від цього проблем, пов’язаних з міграцією, стане не більше, а навпаки — менше. Дослідження говорять про те, що соціальна інтеграція мігрантів проходить напрочуд успішно.

— Однак багато хто ставиться до міграції скептично. Взяти, приміром, висловлювання президента США Дональда Трампа або рішення про вихід Великобританії з ЄС, до якого в значній мірі призвели суперечки на тему міграції. В майбутньому Великобританія має намір брати тільки висококваліфікованих мігрантів. Що ви про це думаєте?

— З цієї затії нічого не вийде. Відомо, що Великобританія отримувала від міграції з країн ЄС значну вигоду. Мігранти з Євросоюзу інтегровані на британському ринку праці значно краще, ніж самі британці: вони платять більше податків і соціальних відрахувань і часто володіють більш високою кваліфікацією.

Проблему для Великобританії представляють не мігранти з країн ЄС, а приїжджі з третіх країн, передусім із Співдружності націй, тобто, колишніх колоній. Ці люди в середньому інтегровані набагато гірше, ніж європейці. На мій погляд, Лондон робить велику помилку, відмовляючись від міграції з Євросоюзу. В свою чергу жителі колишніх колоній продовжують прибувати у Великобританії — як з високою, так і з низькою кваліфікацією. Вже сьогодні зрозуміло, що Brexit дорого обійдеться цій країні — в тому числі й тому, що Лондон позбудеться кваліфікованих кадрів з нових країн — членів Євросоюзу.

Дмитро Каневський, опубліковано у виданні DW