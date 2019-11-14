Розмовляв по телефону: у Києві маршрутка влетіла в трамвай

У Києві на Куренівці 14 листопада сталося масштабне ДТП за участю маршрутки, трамвая і легкового автомобіля.
Попередньо, обійшлося без постраждалих. Про аварію повідомили на сторінці Dtp.kiev.ua у Facebook.
Зі слів очевидців, водій маршрутки розмовляв по мобільному телефону, відволікся і врізався в трамвай. Після цього автобус в’їхав легковий автомобіль Lada.
На сторінці «Київ Оперативний» у Facebook відзначили, що ДТП сталося на вулиці Кирилівській, 127. Рух по вулиці було заблоковано.
У Києві на Куренівці 14 листопада сталося масштабне ДТП за участю маршрутки, трамвая і легкового автомобіля
Київ Оперативний
Попередньо, обійшлося без постраждалих
Київ Оперативний
У Києві на Куренівці 14 листопада сталося масштабне ДТП за участю маршрутки, трамвая і легкового автомобіля
Київ Оперативний
Попередньо, обійшлося без постраждалих
Київ Оперативний
У Києві на Куренівці 14 листопада сталося масштабне ДТП за участю маршрутки, трамвая і легкового автомобіля
Dtp.kiev.ua
Попередньо, обійшлося без постраждалих
Dtp.kiev.ua
У Києві на Куренівці 14 листопада сталося масштабне ДТП за участю маршрутки, трамвая і легкового автомобіля
Dtp.kiev.ua