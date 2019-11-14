Розмовляв по телефону: у Києві маршрутка влетіла в трамвай

У Києві на Куренівці 14 листопада сталося масштабне ДТП за участю маршрутки, трамвая і легкового автомобіля.

Попередньо, обійшлося без постраждалих. Про аварію повідомили на сторінці Dtp.kiev.ua у Facebook.

Зі слів очевидців, водій маршрутки розмовляв по мобільному телефону, відволікся і врізався в трамвай. Після цього автобус в’їхав легковий автомобіль Lada.

На сторінці «Київ Оперативний» у Facebook відзначили, що ДТП сталося на вулиці Кирилівській, 127. Рух по вулиці було заблоковано.

У Києві на Куренівці 14 листопада сталося масштабне ДТП за участю маршрутки, трамвая і легкового автомобіля

Київ Оперативний

Попередньо, обійшлося без постраждалих

Київ Оперативний

У Києві на Куренівці 14 листопада сталося масштабне ДТП за участю маршрутки, трамвая і легкового автомобіля

Київ Оперативний

Попередньо, обійшлося без постраждалих

Київ Оперативний

У Києві на Куренівці 14 листопада сталося масштабне ДТП за участю маршрутки, трамвая і легкового автомобіля

Dtp.kiev.ua

Попередньо, обійшлося без постраждалих

Dtp.kiev.ua

У Києві на Куренівці 14 листопада сталося масштабне ДТП за участю маршрутки, трамвая і легкового автомобіля

Dtp.kiev.ua