Розкрито схеми «короля кіосків» з «Слуги народу»: як заробляв нардеп

«Король тютюнових кіосків» Андрій Холодів через компанію на Кіпрі володіє торговими точками по всьому Києву. При цьому «слуга народу» сам же лобіював правки в закон, які спростять його роботу і, за даними джерел, ухилявся від сплати податків.

Так, у кіосках Андрія Холодова левова частка сигарет продається без фіскальних чеків, тобто податки з них не сплачуються. Схема ухилення від сплати акцизів, зокрема, дозволяє продавати «ліву» продукцію, яка виготовляється нелегально в обхід всіх платежів.

За даними джерел OBOZREVATEL, в бізнесі Холодова «наявності повний набір: ліві чеки, ухилення від податків». Також, за інформацією журналістів, член «Слуги народу» причетний до рейдерського захоплення заводу «Ефкон» у 2012 році.

Всього існує три «тіньові схеми» з цигарками.

У першому випадку відомі тютюнові гіганти виготовляють продукцію, частина якої йде на внутрішній ринок країни, а частина – йде нелегально в ЄС. Контрабандисти скуповують сигарети великим оптом за готівку і акумулюють на великих складах.

Другий варіант – нелегальні фабрики, які працюють на Західній Україні. Вони випускають маловідомі дешеві сигарети і підробки відомих брендів.

Третій пункт – нелегальний імпорт – є найбільшим каналом постачання сигарет в ЄС. На ринку України можна зустріти тютюнову продукцію з Білорусі, ОАЕ, Китаю, Росії, Румунії, Молдови.

Хто такий Холодів

Бізнес-партнер Холодова – Леся Василівна Васильченко – є власницею ТОВ «Тютюн Індастріал ЛТД». Разом з Шаховської вони є власником ТОВ «Апартмент Білдінг ЛТД».

Примітно, що Холодів полягає в комітеті Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, де він допоміг «протягнути» поправку, що полегшує ведення торгівлі сигаретами. Так, компанії-виробники повинні будуть продавати сигарети оптовим компаніям за ціною не вище 80% від максимальної роздрібної ціни, а оптові торговці зможуть продавати сигарети роздрібним компаніям за ціною не вище 87% від неї.

Спливли також інші докази зв’язку Холодова з тютюновим бізнесом.

Reineweg в Україні володіла двома фірмами: вже відомої «Київ маркет солюшн», яка будує зупинки з кіосками в Києві, і компанією «Антикус». Бенефіціаром останньої кіпрська Reineweg була до вересня 2019, після чого власником «Антикусу» стала Стелла Шаховська – теща Андрія Холодова.

На спорідненість фірм вказує і персонал: один і той ж людина керує «Київ маркет солюшн» зараз і керував «Антикусом» в минулому. Це – Людмила Руденко.

Також знайшлася непрямий зв’язок між Холодовим та компаніями, які продають сигарети в зазначених МАФах. Сам нардеп відхрестився від фактів.