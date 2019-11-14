Віднесені цунамі корів знайшли живими через два місяці

На смузі вузьких бар’єрних островів уздовж узбережжя Північної Кароліни знайшли трьох корів, яких віднесло невеликим цунамі, що виник із-за урагану «Доріан» більше двох місяців тому.

6 вересня під час урагану з пасовища зникли 17 корів і 28 коней. Вважалося, що всі вони потонули, проте деяких тварин помітили співробітники національного парку на мисі Лукаут.

«Ніхто точно не знає, але у корів, безумовно, є захоплююча історія, якої вони б могли поділитися», — сказав представник парку.

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Сполучені Штати Америки (США) – держава в Північній Америці.

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Столиця – Вашингтон

Найбільші міста: Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Чикаго, Майамі, Х’юстон, Філадельфія, Бостон, Фінікс, Сан-Дієго, Даллас

Форма правління – Президентська республіка

Територія – 9 519 431 км2 (4-я в світі)

Населення – 321,26 млн чол. (3-я в світі)

Офіційний мову – американську англійську

Релігія – протестантизм, католицизм

ІЛР – 0,915 (8-я в світі)

ВВП – $17,419 трлн (1-я в світі)

Валюта – долар США

Межують з Канадою, Мексикою

Зараз корів готують до перевезення на материк.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», 1 вересня ураган «Доріан» обрушився на північні острови Багамського архіпелагу. Швидкість вітру досягала 289 кілометрів на годину. Загинули близько 50 осіб. До моменту, коли циклон досяг берегів США, швидкість вітру знизилася майже в два рази.

За матеріалами Snob

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