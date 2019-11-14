У Дніпропетровській області чоловік з ножем пограбував аптеку

У Нікополі раніше судимий чоловік з ножем пограбував аптеку. Злочинця затримали через пару годин, повідомили в прес-службі поліції в Дніпропетровській області.

Інцидент стався близько 19:00 13 листопада. Грабіжник був у масці і почав погрожувати фармацевту ножем. Чоловік розбив скляну вітрину і забрав з каси 2 тисячі гривень. Однак далеко чоловікові втекти не вдалося. На місце відразу ж виїхав кінолог зі службовим собакою Річем. Пес взяв слід від аптеки, і через кілька годин після пограбування в районі автовокзалу злочинця затримали.

Грабіжник виявився 40-річним місцевим жителем. Раніше він вже був судимий. Чоловік визнав свою провину, тепер йому загрожує від 7 до 15 років в’язниці.