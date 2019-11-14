Синоптики дали прогноз на завтра

В Україні у четвер, 14 листопада, очікується погода переважно без опадів, лише на заході України пройдуть невеликі дощі. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

“У найближчі три доби переважно без опадів, лише завтра у більшості західних областей невеликий дощ”, – зазначили синоптики.

Вітер південно-східний, 7-12 м/с, 14 листопада у більшості областей, 15 листопада на сході країни та в Приазов’ї пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 0-6° тепла, вдень 8-13°; у західних областях та південній частині вночі 4-10°, вдень 10-16°, на Закарпатті, півдні Одещини та в Криму до 18°.