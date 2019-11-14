Росія намагається домогтися легалізації африканських “кривавих алмазів”

“(…) На цьому тижні Москва оголосила, що хоче покласти край міжнародного ембарго на алмази, експортовані з Центральноафриканської Республіки (ЦАР). ЦАР – єдина держава в світі, на яке досі поширюється заборона на так звані “криваві алмази”, – передає газета The Independent. – Згідно здебільшого оцінок, понад 90% алмазів ЦАР все одно експортуються через чорний ринок”.

“У вівторок заступник міністра фінансів Росії Олексій Моїсеєв сказав, що прийшов час визнати, що заборона не працює, і в повному обсязі легалізувати торгівлю алмазами”, – пише автор статті Олівер Керролл.

“Діючі заборони несправедливі по відношенню до біднякам, у яких це єдиний спосіб заробити собі на прожиток. (…) Практично весь цей обсяг [алмазів] виявляється на світових ринках у вигляді контрабанди … А виручені кошти знаходяться у розпорядженні злочинців”, – цитує слова Моїсеєва видання.

“Активісти стверджують, що офіційна позиція Росії надумана. Вони кажуть, що Москва замість цього зацікавлена в отриманні вигоди від торгівлі, відзначаючи, що діючі особи з тісними зв’язками з Кремлем будуть готові отримати переваги від пом’якшення правил”, – підкреслюється в статті.

“(…) Експорт алмазів з ЦАР був повністю заборонений в 2013 році з-за побоювань, що виручка від нього підживлювала жорстокі збройні угруповання. Через три роки заборона був частково знятий в контрольованих урядом регіонах на заході країни. Але тепер Росія хоче легалізації експорту на всій території ЦАР”, – випливає з статті.

“(…) Малоймовірно, що ініціатива Москви за скасування міжнародного ембарго на алмази з ЦАР увінчається успіхом, заявив The Independent Бред Брукс-Рубін з неурядової організації Enough Project, орієнтованої на антикорупційну діяльність у регіоні. Це не перший раз, коли робиться подібне твердження, каже він. Раніше цю ініціативу просували Дубай та Індія, великі гравці алмазної індустрії. Але той факт, що тепер її висуває Росія, означає, що ця ідея отримає “деяку підтримку”, – йдеться в статті.

“Росія перебуває в процесі відновлення свого впливового становища в Африці після трьох десятиліть відносного бездіяльності. (…) Зараз головний гравець на континенті – це Китай. Але Володимир Путін хоче це змінити, і ЦАР є основною опорою його стратегії, – підкреслюється в статті. – За словами антрополога з Інституту Африки РАН Дмитра Бондаренка, співпраця з збіднілим, багатим мінеральними ресурсами державою повинно було стати “демонстрацією” нового потенціалу Росії в регіоні. По-перше, сказав він, ЦАР ніколи раніше не перебувала в радянській сфері впливу. По-друге, вона набуває співробітництво з Росією “прагматичних, а не ідеологічних” міркувань. По-третє, вона використовує Росію для скорочення залежності від Заходу (в даному випадку від Франції)”.

“Це перший і, ймовірно, не останній подібний маневр”, – розповів він газеті The Independent, додавши, що Москва продовжить шукати такі можливості.

“(…) У 2018 році, наприклад, ЦАР і Росія підписали угоду про співпрацю в галузі безпеки, за яким російська армія проводить навчання місцевої президентської гвардії, – інформує автор. – (…) Приблизно в той самий час, коли Москва направила своїх офіційних солдатів в Африку, неподалік від районів видобутку алмазів з’явилися і приватні армії. Цих найманців пов’язали з Євгеном Пригожиним, довіреною особою Володимира Путіна, якого зазвичай називають “кухарем Путіна” з-за безлічі кейтерингових контрактів, отриманих його компанією”.

“В 2019 році з’явилися повідомлення про те, що компанія, пов’язана з Пригожиним, отримала права на видобуток алмазів всередині країни, – повідомляється в статті. – За словами Брукса-Рубіна, такий контекст, можливо, допоможе пояснити, чому Росія домагається ще більшої лібералізації ринку алмазів (…)”.

Джерело: The Independent