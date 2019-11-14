Прес-секретар «Роснефти» назвав мудаками всіх, хто обговорював травмовану руку Сечіна

Прес-секретар держкорпорації «Роснефть» Михайло Леонтьєв заявив, що травма Ігоря Сечіна, з’явився вчора на полях БРІКС з бандажем на лівій руці, «несерйозна». У коментарі з цього приводу виданню «Підйом», Михайло Леонтьєв у черговий раз образив всіх, хто поцікавився здоров’ям Сечіна.

«Яке це має відношення до діяльності компанії? Що тут такого? Нічого там немає серйозного. І це взагалі нікого не стосується. Всі, хто обговорює це, — мудаки. А мудацкое справа нехитра. З якого біса взагалі обговорювати речі, пов’язані зі здоров’ям? Хіба Мало у кого які поточні справи зі здоров’ям. А це херня якась. Більше нічого обговорювати», — заявив журналістам Леонтьєв.

Нагадаємо, напередодні в Мережі з’явилися численні відео, на кадрах яких було видно, що глава «Роснафти» Ігор Сєчін з’явився на саміті БРІКС з травмованою рукою. Судячи із записів, глава держкорпорації міг травмувати ліве передпліччя. Зовнішній вид Сечіна здивував чиновників, які здивовано його роздивлялися. Прес-секретар президента Дмитро Пєсков, судячи з кадрів запису, довго дивився вслід Сечина.

Додамо, що прес-секретар «Роснефти» Михайло Леонтьєв, спілкуючись із журналістами, рідко дає виразні коментарі, однак часто використовують грубу лексику і образи. Так, наприклад, у відповідь на запитання видання Baza про купівлю «Роснефтью» люксової одягу для працівників за 1,3 млн євро, Михайло Леонтьєв заявив, що «не буде відповідати на питання» редакції, тому що «вважає [її] за гівно». «Я не знаю звідки, з якої дупи ви все це виймаєте, ви в ній і живіть, будь ласка, своїм природним життям! Це ваша середовище проживання. Ми з вами не збираємося цю середовище проживання розділяти. Все, ау!» — заявив журналістам Михайло Леонтьєв.

Зазначимо, що прес-секретар «Роснефти» дозволяє собі ображати і федеральних чиновників. Так, наприклад, в кінці 2018 року Леонтьєв, виступаючи в ефірі радіостанції «Комсомольська правда», заявив, що Росія може втратити Хакасію, тому що регіоном управляє «дебіл». У відповідь на це губернатор Хакасії Валентин Коновалов подав у суд, і Абаканський міський суд визнав слова Михайла Леонтьєва порочать честь і гідність політика. Згодом це рішення суду встояло в апеляційній інстанції.