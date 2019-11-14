Воронченко: Російські Ту-22 відпрацьовували навчальну бомбардування Одеси. За 60 км до міста пішли на Босфор

Командувач Військово-морськими силами України Ігор Воронченко повідомив, що російська авіація під час військових навчань відпрацьовувала бомбардування Одеси і в 60 км від міста літаки повернули на Босфор.

Про це командувач ВМС розповів на конференції з морської безпеки.

«Я бачив, як під час російських навчань бомбардувальники Ту-22 відпрацьовували бомбардування Одеси. В 60 кілометрах від міста повернули на південь і пішли на Босфор», — заявив Воронченко.

Також він показав діаграму, як російський флот за останні роки наростив свої сили в окупованому Криму.