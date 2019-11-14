Зростаючий імпорт електроенергії з Росії вбиває вітчизняну генерацію – Гончаренко

Ініційований нардепом Андрієм Герусом імпорт електроенергії з Росії постійно зростає, вбиває українські енергопідприємства і загрожує національній безпеці. Про це завив народний депутат України Олексій Гончаренко.

«Росія дуже любить тримати своїх «партнерів» на гачку. Україна для них – це мета номер один. І тому вони хочуть нас тримати, як на газовому гачку, так і, звичайно, вони були б щасливі тримати на гачку електроенергії. І тому так небезпечно пускати і розширювати тут їх присутність і взагалі пускати їх сюди, тому що фактично це вбиває власну вироблення електричної енергії», – сказав Гончаренко.

На його думку, Росія використовує енергозалежність України для тиску на владу, шантажуючи відключенням електроенергії.

«Після того будуть накручуватися ціни, буде зовсім інша ситуація, і Росія буде нас шантажувати, що вона може в будь-який момент вимкнути країну як таку. Ми розуміємо, що це таке в 21 столітті. Так що це дуже небезпечно з точки зору національної безпеки. Не з точки зору політичної або з точки зору економічної, а з точки зору національної безпеки. Країни має бути незалежною, і в тому числі в питанні електроенергії», – зазначив Гончаренко.

Депутат підкреслив, що імпорт електроенергії з РФ, що стало можливим завдяки поправці Геруса», потрібно скасовувати як можна швидше. «Це треба прибирати якомога швидше. Я співавтор одного з депутатських законопроектів, який передбачає зупинку імпорту електроенергії з Російської Федерації. І ми не розуміємо, чому не виноситься це питання у сесійну залу, можна було давно зробити. Я цим бачу пряму загрозу національним інтересам України», – сказав Гончаренко.

Нагадаємо, з 1 жовтня розпочалося постачання електроенергії з Росії в режимі імпорту. За першу половину жовтня імпорт електроенергії з Росії виріс майже в два рази – з 2,4 млн кВт-год до 4,5 млн квтг на добу. На початку листопада він збільшився в порівнянні з середньодобовим показником за жовтень в 3 рази – до 12 млн квтг/добу .

Раніше керівник НЕК «Укренерго» Всеволод Ковальчук визнав, що через імпорту електроенергії з РФ, який став можливий завдяки поправці Геруса», довелося обмежувати виробництво електроенергії на українських станціях.