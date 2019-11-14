Коли відповість за свої злочини і розграбування Укроборонпрому одіозний рейдер Олександр Дубовой?

Є в Україні багато осіб з вельми сумнівною або навіть кримінальною репутацією. Не винятком є колишній соратник Юлії Тимошенко та Олександра Турчинова — Олександр Дубовой. Особистість він вельми скандальна.

Свого часу колеги по Верховній Раді України відкрито називали його «одеським гопником», покликанням якого є організація рейдерських захоплень великих підприємств України. Однак, на всеукраїнський рейдерське рівень він вийшов не відразу шлях його був досить тернистим.

Олександр Дубовой вдало провернув рейдерські захоплення майже сотні підприємств в Україні (зокрема, багато з них перебувають на його вотчині – у Одеській області). «Рейдерська група Дубового», як кажуть експерти, має свій унікальний стиль – особливо цинічний і беззаперечний. Його відмінною рисою є те, що жодне з них не виживає, коли Дубової з ним закінчує, фактично, вони його навіть не захоплюють, а просто планомірно знищують. Наприклад, деякі одесити зараз пам’ятають такі підприємства: «Краян», «Промзв’язок», «Імпульс», «Прикордонник», «Оріон», Суворовський м’ясокомбінат, Єрмак або Кам’янський цегельний завод. Всі вони приносили досить стабільний і великий дохід перед тим, як Дубової, до власної радості і втіхи замовників захоплення, приходив на те чи інше підприємство.

На жаль подвиги Олександра Дубового залишилися без належної оцінки правоохоронними органами України, попри гучні запевнення чиновників попередньої влади.

Однак є надія, що нове керівництво держави зверне увагу на діяльність одіозного рейдера. Приміром, не так давно, генеральний директор державного концерну «Укроборонпром» Айварас Абромавічус заявив про відновлення кримінальних проваджень, пов’язаних з Дубовим і його подільником Юрієм Терещенком, нанесли концерну багатомільйонні збитки.

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