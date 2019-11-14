В СБУ пояснили, чому впустили в Україну пропагандиста Корчевникова

Служба безпеки України пояснила, що російський пропагандист Борис Корчевников зміг безперешкодно відвідати Київ по закінченню терміну заборони на в’їзд в країну.

Про це йдеться у відповіді СБУ на запит нардепа від «Європейської солідарності» Олексія Гончаренка.

За інформацією спецслужби, у 2014 році Корчевникову заборонили в’їзд в Україну терміном на п’ять років. У жовтні термін заборони закінчився, і російський пропагандист не упустив можливості приїхати в Київ.

В СБУ додали, що за останні роки не було виявлено фактів вчинення Корчевниковым дій, які можуть завдати шкоди національній безпеці України.

«Мабуть медалі «За заслуги перед Вітчизною» з рук Путіна і брудної пропаганди кожен день по россТВ про Крим і Донбас для наших правоохоронців недостатньо. Будемо значить змінювати правила, тому що, окупантів і колабораціоністів прощати не можна», — додав Гончаренко.

Нагадаємо, в жовтні рупор Кремля Борис Корчевников приїхав до Києва і відвідав Києво-Печерську лавру, де нібито має намір сприяти реставрації двох соборів і допомогти відновити лікарню святого Агапія.

Тоді прес-секретар СБУ заявила, що спецслужба просто не встежила за тим, що у Корчевникова закінчився термін заборони на в’їзд.