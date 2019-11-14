За порушення адвокатської етики скандально відомого Костянтина Лікарчука позбавили практики

Адвокат із сумнівною репутацією, ексколега одіозного Романа Насірова та «сірий кардинал» агрорейдерства Костянтин Лікарчук відтепер безробітний.

Через що скандального юриста вже не вперше позбавили права на заняття адвокатською діяльністю? Дізнавалась Христина Кришиха.

Нагадаємо, подібний інцидент вже траплявся раніше. Як розповідає адвокат Світлана Савицька, попереднє позбавлення Лікарчука права на діяльність було пов’язаність язане з розповсюдженням ним власності інформації, зокрема з матеріалів досудового розслідування.

Інакше кажучи, Костянтин Лікарчук ознайомився зі справою свого клієнта, скопіював і передавши документи третім особам. Припускають, він їх продавши, що є абсолютно неприпустимим відповідно до правил адвокатської етики. Тоді одіозного юриста позбавили права на роботу адвокатом на три місяці.

Костянтину Лікарчуку вже не вперше закидають порушення адвокатської етики

Цього разу в Лікарчука повторно забрали право на зайняття адвокатською діяльністю строком на 1 рік – відповідне рішення ухвалила Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Київської області, знову – через неприпустиму поведінку адвоката.

«Раніше ми стежили за головою ДФС Насіровим. І помітили, що в його оточенні є така людина, як Лікарчук. Прочитавши його пости у Фейсбуці, ми дуже здивувалися. Він як адвокат дуже погано пише про інших адвокатів і про саму Кваліфікаційно-дисциплінарну комісію Києва. Тому ми написали до КДК столиці запит, чи знають там, що їх звинувачують у хабарництві», – розповідає голова ГО «Стоп нелегал» Денис Шинкаренко.

Зауважимо, що станом на сьогодні усі ці пости зі сторінки Лікарчука у соціальній мережі зникли.

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