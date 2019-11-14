«ЄС» – проти, «Голос» – утримався. Як Рада голосувала за бюджет-2020

За проект державного бюджету на 2020-й рік голосували «слуги народу», депутати групи «За майбутнє» і частина позафракційних.

Сьогодні, 14 листопада, Верховна Рада України ухвалила в іншому читанні і в цілому проект державного бюджету на 2020 рік. Документ підтримали 280 парламентарів.

Про це свідчать результати голосування за законопроект №2000 «Про Державний бюджет України на 2020 рік», – передає ІНФОРМАТОР. Найбільше голосів за проект бюджету прогнозовано віддали представники фракції «Слуги народу» – 241 із 252-х. Цікаво, що під час голосування у сесійній залі були відсутні «слуги народу» Олександр Дубінський і київський мажоритарник Дмитро Гурін, які вже неодноразово не голосували синхронно зі своєю фракцією. Фракції «»Європейської солідарності» та «Опозиційної платформи – За життя» під час голосування натиснули кнопки «проти».

Щоправда, двоє депутатів від «ОПЗЖ» – мажоритарник з Бердянська Олександр Пономарьов і списочник Володимир Кальцев – чомусь утрималися. Із соратників Юлії Тимошенко проти бюджету-2020 голосували Сергій Тарута, Андрій Позійчук і Олексій Кучеренко. Інші члени фракції «Батьківщини» були відсутні або утрималися.

Також утрималися під час голосування представники «Голосу». У групі «За майбутнє» за бюджет-2020 не голосували четверо народних депутатів – Віктор Балога, Геннадій Вацак, Олександр Урбанський і Олександр Герега. Решта депутатів групи підтримали законопроект.

Крім того, за проект бюджету на наступний рік проголосували 20 позафракційних депутатів. При цьому шестеро представників «Опозиційного блоку», які у ВРУ 9-го скликання не входять до жодної фракції чи групи, що не підтримали документ. Позафракційні «опоблоківці» Муса Магомедов, Вадим Новинський, Сергій Магера, Вікторія Гриб проголосували проти бюджету-2020, Руслан Требушкін утримався, а Дмитро Шенцев не голосував.