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«Старий, може поговориш з нас? Хоч 20-30 млн»: екс-регіонал Поляченко просить «Слугу народу» Радуцького допомогти з бюджетними грошима

14.11.2019

Під час розгляду Верховною Радою Бюджетного кодексу, народного депутата від «Слуги народу», голови комітету ВР з питань здоров’я нації Михайла Радуцького попросили допомогти знайти «хоч 20 — 30 млн».

Про це повідомляє парламентський фотокореспондент Цензор.НЕМАЄ.

Радуцкому прийшло повідомлення від Юрія Поляченко:» Старий, може поговориш з бюджету комітет з нас?, на друге читання розвалюється все (хоч мінімум плюс, ліфти та мережі), хоч 20 — 30 млн».

Відзначимо, що Юрій Поляченко, екс-народний депутат України (Партія регіонів), а також колишній глава Моз України.

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