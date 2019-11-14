Повінь – зміна системи

Menu
Close

Гончаренко кинув жменю землі собі в обличчя, записуючи ролик проти ринку землі

14.11.2019

Народний депутат від фракції “Європейська солідарність” Олексій Гончаренко записав відеозвернення із закликом протестувати проти зняття мораторію на продаж землі.

Відео нардеп опублікував на своїй сторінці в Facebook.

У ролику він звернувся до президента України Володимиру Зеленському на “ти” і назвав його шулером. “Зеленський! Ти шулер! Ти обіцяв людям все питати на референдумі і всі рішення приймати разом з людьми. А сьогодні ти кажеш: я запитаю у вас, чи можна продавати землю іноземцям.

А продавати українську землю по 200 тисяч гектарів в одні руки, нехай навіть і місцевим олігархам, ти не хочеш запитати, чи згодні на це люди? Люди за це кинуть жменю землі на труну з твоїм політичним трупом”, – сказав Гончаренко і жбурнув землю в камеру, після чого вона відлетіла і потрапила йому в обличчя.

Читайте також:   Бій на «Олімпійському»: Володимир Кличко повертається у великий бокс
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *