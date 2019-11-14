Гончаренко кинув жменю землі собі в обличчя, записуючи ролик проти ринку землі

Народний депутат від фракції “Європейська солідарність” Олексій Гончаренко записав відеозвернення із закликом протестувати проти зняття мораторію на продаж землі.

Відео нардеп опублікував на своїй сторінці в Facebook.

У ролику він звернувся до президента України Володимиру Зеленському на “ти” і назвав його шулером. “Зеленський! Ти шулер! Ти обіцяв людям все питати на референдумі і всі рішення приймати разом з людьми. А сьогодні ти кажеш: я запитаю у вас, чи можна продавати землю іноземцям.

А продавати українську землю по 200 тисяч гектарів в одні руки, нехай навіть і місцевим олігархам, ти не хочеш запитати, чи згодні на це люди? Люди за це кинуть жменю землі на труну з твоїм політичним трупом”, – сказав Гончаренко і жбурнув землю в камеру, після чого вона відлетіла і потрапила йому в обличчя.