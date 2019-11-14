На Київщині жінка наманалася вбити співмешканця через ревнощі

Сварка через ревнощі сталася між подружжям в одному з приватних будинків селища Глеваха під час розпиття алкогольних напоїв. Коли у жінки забракло слів, вона схопила кухонний ніж і завдала ним удар у груди своєму чоловікові. Про це повідомляє поліція Київської області

37-річного чоловіка з проникаючим ножовим поранням грудної клітки каретою швидкої допомоги доправлено до реанімаційного відділення. За його життя борються лікарі.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. У будинку поліцейські виявили та вилучили низку речових доказів злочину, серед них – кухонний ніж.

40-річну жінку працівники поліції затримали у порядку ст.208 КПК України. Зараз вона знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання.

За фактом замаху на навмисне вбивство відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15 та за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України.

Вирішується питання про оголошення підозри зловмисниці. Міру запобіжного заходу на час досудового розслідування для неї обере суд.