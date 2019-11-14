У партії бананів італійці знайшли тонну кокаїну на чверть мільярда євро

Партія тонни кокаїну на чверть мільярда євро була вилучена в порту Джоя Тауро в Калабрії на півдні Італії. Цей район є батьківщиною наймогутнішої італійської мафії “Ндрангета”, яка контролює незаконний обіг наркотиків.

Карабінери разом з працівниками фінансової охорони і митниці виявили 144 упаковки кокаїну, заховані в контейнері з бананами, привезені на кораблі з Південної Америки.

Судно йшло до Німеччини

У заяві, випущеній командуванням карабінерів, йдеться, що конфіскація наркотиків була результатом операції, в якій також брали участь підрозділи Європолу.

У той же час, як зазначалося, розслідування підтвердило, що порт Джоя Тауро відіграє центральну роль у масовій контрабанді кокаїну, яку контролюють банди калабрійської мафії.