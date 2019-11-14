“Хлопчик для биття”: Луценко, заявивши, що почував себе некомфортно в ГПУ

Колишній генеральний прокурор Юрій Луценко каже, що з часу інавгурації Володимира Зеленського змушував себе ходити на роботу, але й раніше почувався в Генпрокуратурі некомфортно.

Про це він розповів в інтерв’ю Українській правді. “

Останній рік я примушував себе ходити на роботу. Я скрипів зубами кожного ранку, коли прокидався і мав іти в ГПУ. Я 6 разів просив парламент продовжити право заочного засудження. І 6 разів не голосувала не лише “Батьківщина”, “Самопоміч”, але й навіть БПП. Навпаки парламент приймав закони, які зв’язки язували руки й ноги слідчим, а не тільки прокурорам.

Я ходів на роботу, у якої вже була місія неможлива. Без законодавчої допомоги генпрокурор в нашій країні – ніхто. Просто хлопчик для биття. І тому я знав, що в мене немає підтримки в парламенті, і в наступному – я ж не маленька дитина, у президента Зеленського для його генпрокурора такої більшості не буде.

З травня цього року я ходів на роботу, примушуючи себе”, – сказав екс-генпрокурор.

На запитання, чому він так довго тримався за посаду, Луценко відповів: “А що – скинути її?”. “Я зціпивши зуби і сказавши собі: я не віддам цього “окопу” для тих, хто може використовувати ГПУ”, – сказав колишній генпрокурор.