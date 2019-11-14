Помічник Зеленського у Києві зустрічався з лобістом, який просуває в США інтереси кремлівських олігархів

Помічник президента Володимира Зеленського Андрій Єрмак, що займається зовнішньою політикою, зустрічався в Києві з американським лобістом, Брайаном Ланза, який допомагав зняти санкції США з російського олігарха Олега Дерипаски. Про це повідомляє «УП».

Зустріч відбулася 13 листопада у ресторані «Гудман» на вулиці Жилянській.

Повідомляється, що спочатку американський лобіст зустрівся з помічницею Єрмака, а близько 22:00 до них приєднався і сам помічник Зеленського. Про що говорили Єрмак і Ланза не відомо.

Варто відзначити, що раніше Ланза обіймав посаду радника президента США Дональда Трампа.