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Тимошенко почала знижувати ціну на газ для населення

14.11.2019

2865 гривень 39 копійок — саме стільки має коштувати для людей 1000 кубометрів газу. Сьогодні його ціна майже в два рази вище.

Про це заявила лідер Батьківщини Юлія Тимошенко.

«Зниження тарифів чекають мільйони українців. А шлях до цього дуже простий — Верховній Раді достатньо прийняти законопроект, який я тільки що представила на енергетичному комітеті.

Документ передбачає всього два кроки:

Весь газ вітчизняного видобутку спрямовується на потреби населення (його вистачає з запасом)
Рентабельність газодобувних компаній встановлюється на рівні 30%», — написала вона.

За словами Тимошенко, це не просто принесе полегшення людям, але і дасть ресурси для розвитку галузі.

 

 

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